2. Liga Hertha-Spieler Reese und Jindaoui trauern um Bernstein

„Ich erinnere mich an die Momente nach unseren Spielen, in denen wir uns freudestrahlend, elektrisiert bis in die Haarspitzen und voller Glück in die Arme gefallen sind“, schrieb der 26 Jahre alte Reese bei Instagram nach Bekanntwerden des unerwarteten Todes von Bernstein im Alter von 43 Jahren. „Diese wertvollen Momente sind ein Kapitel in meinem Herzen - ab heute mit einem goldenen Schloss versehen und dankbar diese erlebt haben zu dürfen.“