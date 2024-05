2. Liga Hertha verliert im letzten Dardai-Spiel: 1:2 in Osnabrück

In der kommenden Saison soll ein neuer Trainer die Hertha zurück in die Bundesliga führen. Club-Ikone Pal Dardai soll in einer anderen Funktion im Verein arbeiten. Es war bereits die dritte Amtszeit als Chefcoach für den Rekordspieler der Berliner. Auch beim Spielerpersonal werden Veränderungen erwartet. Topscorer Haris Tabakovic (22 Tore) und Publikumsliebling Fabian Reese sollen aber möglichst gehalten werden. Osnabrück muss in der 3. Liga einen Neustart hinlegen.