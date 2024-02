2. Liga Hertha zittert sich in Überzahl zum Sieg gegen Magdeburg

Vor 52.652 Zuschauern im Berliner Olympiastadion brachte Kapitän Baris Atik die Gäste, die zuletzt Spitzenreiter FC St. Pauli die erste Liga-Niederlage zugefügt hatten, in der 22. Minute in Führung. Hertha-Kapitän Fabian Reese per Elfmeter (33.) und Palko Dardai (39.) drehten die Partie gegen zehn Magdeburger. Jean Hugonet hatte in der 37. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen.