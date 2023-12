2. Liga Herthas Reese kämpft gegen „Männlichkeitsgetue“

„Ich versuche, auch feminine Facetten zu zeigen. Ich will zeigen, dass Männlichkeit nicht von Äußerlichkeiten oder Gesten abhängt. Ich will für jeden da sein, der sich noch nicht traut, irgendwas zu machen, was gegen die vermeintliche Norm ist“, sagte der Flügelspieler des Berliner Zweitligisten im Interview der „Zeit“.