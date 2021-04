2. Liga : Holstein Kiel erkämpft 1:1 beim FC Nürnberg

Nürnberg Holstein Kiel hat sich im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga beim 1. FC Nürnberg ein wertvolles Remis erkämpft.

Die Norddeutschen rückten dank des 1:1 (0:1) am Dienstagabend im Nachholspiel des 29. Spieltags bis auf einen Zähler an den Hamburger SV auf Relegationsplatz drei heran. Die Kieler haben wegen ihrer Zwangspause nach einer Corona-Quarantäne jedoch noch zwei Partien in der Hinterhand.