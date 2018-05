später lesen 2. Liga Holstein Kiel sichert sich mit 1:1 in Düsseldorf Platz drei FOTO: Bernd Thissen FOTO: Bernd Thissen Teilen

Holstein Kiel hat den direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verpasst, konnte sich aber vorzeitig den dritten Tabellenplatz in der 2. Liga und damit die Teilnahme an den Relegationsspielen sichern. dpa