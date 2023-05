2. Liga HSV-Aufstiegskampf geht weiter: Walters Wiedersehen mit VfB

Die Erfahrung aus der Vorsaison, als man in der Relegation gegen Hertha BSC verlor, soll den Hamburgern laut Walter dabei helfen. „Wir werden versuchen, diesmal die Oberhand zu behalten“, sagte der 47-Jährige. Dass er im Dezember 2019 beim VfB nach nur einem halben Jahr gehen musste, spielt für ihn in der Vorbereitung auf die brisanten K.o.-Spiele keine Rolle. „Nein. Ich habe viel gelernt und beim HSV jetzt noch viel mehr gelernt“, so Walter.