2. Liga : HSV besiegt Jahn Regensburg und findet Anschluss an Spitze

HSV besiegt Jahn Regensburg und findet Anschluss an Spitze

Hamburg Der Hamburger SV hat Jahn Regensburg den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verwehrt und selbst Anschluss nach oben gefunden.

Nach dem auch in der Höhe verdienten 4:1 (2:1) über den bisherigen Zweiten sind die Hanseaten nun elf Ligaspiele in Serie unbesiegt und haben die Aufstiegszone in Sicht.