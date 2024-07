Testspiele HSV dreht Testpartie gegen FC Nantes

Der Hamburger SV hat nach einer Leistungssteigerung das Testspiel gegen den französischen Fußball-Erstligisten FC Nantes gewonnen. Der Zweitligist drehte die Partie in Saalfelden nach einem 0:2-Rückstand und siegte am Ende mit 4:2 (0:2). Die Spielzeit lief über 120 Minuten. Schon am Sonntag bestreitet der HSV im Trainingslager in Österreich seinen nächsten Test gegen Cardiff City.