Spektakel auf dem Betzenberg Selke reißt Lautern aus allen Siegträumen

Was für eine Rückkehr für den ehemaligen FCK-Vorstandschef: In der Mixed Zone umarmt nach der Partie im Hintergrund ein glücklich lächelnder Hamburger Sportvorstand Stefan Kuntz den Ausgleichstorschützen Davie Selke, während sich Lauterns Torhüter Julian Krahl den Fragen der Journalisten stellt. „Das ist unfassbar bitter, das kotzt uns alle an! Ich war direkt nach dem Schlusspfiff richtig sauer“, sagte der 24-Jährige, der in der fünften Minute der Nachspielzeit das 2:2 durch einen Kopfball von Selke hinnehmen musste.