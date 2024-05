2. Liga HSV gewinnt dank Glatzel-Dreierpack gegen Nürnberg

Besonders unglücklich war der Gegentreffer für Nürnbergs Torwart Jan Reichert. Der 22-Jährige aus dem Regionalliga-Team feierte in der Hansestadt sein Profi-Debüt. Die Franken kamen durch den Kopfballtreffer von Schleimer zurück in die Partie. Der 24-Jährige hatte von der unsortierten HSV-Defensive profitiert. Noch in der ersten Hälfte erhöhten Poreba und Glatzel. Per Strafstoß erzielte Hamburgs bester Torjäger dann noch den Treffer zum Endstand.