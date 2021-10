2. Liga : HSV-Investor Kühne gibt 5,11 Prozent seiner Anteile ab

Investor Klaus-Michael Kühne trennt sich von rund einem Viertel seiner Anteile an der HSV Fußball AG. Foto: Axel Heimken/dpa

Hamburg Investor Klaus-Michael Kühne trennt sich von rund einem Viertel seiner Anteile an der HSV Fußball AG.

Wie die Holding des 84 Jahre alten Milliardärs am Freitag mitteilte, verkauft Kühne 5,11 Prozent seiner AG-Anteile an die Hamburger Calejo GmbH. Das entspreche etwa 230 000 seiner gut 945 000 HSV-Aktien, meldete das „Hamburger Abendblatt“ am Freitagabend. Zuerst hatte der Blog „HSV-Arena“ berichtet. Bisher hielt Kühne 20,44 Prozent der Anteile.