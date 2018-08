Zweitligist Hamburger SV leiht Hee-Chan Hwang vom österreichischen Erstligisten RB Salzburg für ein Jahr aus. Der 22-jährige Südkoreaner soll Jairo Samperio ersetzten, der wegen eines dreifachen Bänderrisses im rechten Knie vermutlich die gesamte Saison ausfällt. dpa

Hwang kann auf den Außenpositionen im Angriff und auf der Mittelstürmerposition spielen. Für Salzburg hat der WM-Teilnehmer in 86 Pflichtspielen 29 Tore erzielt. Er kam in der Champions-League-Qualifikation und der Europa League zum Einsatz. Derzeit nimmt Hwang an den Asienmeisterschaften in Indonesien teil. Dort trifft Südkorea im Finale am Samstag auf Japan. Danach reist er nach Hamburg.

Mitteilung HSV