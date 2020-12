2. Liga : HSV mit Sieg über Sandhausen zurück an der Spitze

HSV mit Sieg über Sandhausen zurück an der Spitze

Hamburg Der Hamburger SV hat sich mit dem zweiten Sieg nacheinander aus seiner Herbstkrise geschossen.

Die Norddeutschen setzten sich am Dienstagabend in der 2. Fußball-Bundesliga mit 4:0 (1:0) gegen den SV Sandhausen durch. Torjäger Simon Terodde erzielte dabei seinen sechsten Doppelpack (30., 67. Minute) der Saison. Amadou Onana mit seinem ersten Zweitliga-Treffer (78.) und Josha Vagnoman (90.+2) erhöhten. Zumindest für eine Nacht kletterte der HSV an die Tabellenspitze.