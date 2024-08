Fußball HSV nach Vuskovic-Schock: „Werden Mario nicht fallenlassen“

Das Spiel gegen Aufsteiger Preußen Münster am Samstag (13.00 Uhr/Sky) rückt deshalb für den HSV in den Hintergrund. Im Vordergrund bemüht sich der Club um die Botschaft: Die Unterstützung für Vuskovic geht weiter. „Wir werden Mario nicht fallenlassen“, sagte Sportvorstand Stefan Kuntz in einem Interview des Vereins. „Es geht in erster Linie um den Jungen“, bekräftigte Trainer Baumgart.