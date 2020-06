2. Liga : HSV patzt gegen Osnabrück erneut im Aufstiegsrennen

Hamburg Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat am Dienstagabend die Chance verpasst, einen weiteren Schritt Richtung Bundesliga-Aufstieg zu machen.

Der HSV übernahm zunächst die Spielkontrolle und hatte in der sechsten Minute durch David Kinsombi die erste Torchance. Doch die Gäste hielten dagegen. In der 22. Minute hatte der VfL die größte Gelegenheit des Spiels, als Felix Agu einen Querpass auf Assan Cessay spielte, der aber aus kurzer Distanz das leere Tor verfehlte. Die Hamburger waren über eine längere Spielphase nicht in der Lage, sich klare Chancen zu erarbeiten. Erst als Kinsombi einen gezielten Pass in den Strafraum auf Harnik spielte, traf dieser zum 1:0.