2. Liga : HSV-Profi Leibold nach Knie-Operation: „Ist gut verlaufen“

Der Hamburger Tim Leibold hatte sich in der Partie gegen den 1. FC Nürnberg am Knie verletzt. Foto: Daniel Karmann/dpa

Hamburg Fußball-Profi Tim Leibold vom Hamburger SV ist erfolgreich am rechten Knie operiert worden.

Wie der norddeutsche Zweitligist mitteilte, hat der 27 Jahre alte Linksverteidiger den am Vortag in der Hansestadt vorgenommenen Eingriff nach seinem in der Vorwoche beim Pokalsieg in Nürnberg erlittenen Riss des vorderen Kreuzbandes gut überstanden.