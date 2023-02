2. Liga : HSV siegt im Nordduell bei Hansa und festigt Platz zwei

Rostock Der Hamburger SV hat seinen Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga gefestigt und die Abstiegssorgen von Hansa Rostock vergrößert. Die Hanseaten setzten sich im Nordduell bei den Mecklenburgern mit 2:0 (1:0) durch.

Die Treffer zum insgesamt verdienten Erfolg erzielten Ludovit Reis (40.) und Andras Nemeth in der Nachspielzeit. Die Hamburger bleiben in der Tabelle am Ersten Darmstadt 98 dran, vergrößerten aber zugleich den Abstand zum Dritten 1. FC Heidenheim auf vier Zähler. Hansa ist nach der zweiten Niederlage nacheinander nur zwei Punkte von den Abstiegsrängen entfernt.