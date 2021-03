Nach Corona-Quarantäne : HSV-Torjäger Terodde zurück im Training

Hamburg Top-Stürmer Simon Terodde ist nach seiner Corona-Quarantäne wieder in das Training des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV eingestiegen.

„Ich bin froh, dass ich wieder gegen den Ball treten darf“, sagte der 33-Jährige am Mittwoch in einer Medienrunde nach dem Training. Im Spiel am Ostersonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96 will der bislang 20-fache Saison-Torschütze wieder im Kader des Tabellenzweiten stehen. „Für wie viele Minuten es reicht, wird man dann sehen.“