Ingolstadt patzt im Aufstiegskampf

Der FC Ingolstadt hat die Chance verpasst, sich ganz dicht an die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga heranzupirschen. Der Erstliga-Absteiger kam am 22. Spieltag bei Erzgebirge Aue nicht über ein 0:0 hinaus und bleibt Tabellenfünfter.