2. Liga : Ito rettet Magdeburger Punkt gegen clevere Heidenheimer

Magdeburg Der Japaner Tatsuya Ito hat dem 1. FC Magdeburg in der 2. Fußball-Bundesliga in der Nachspielzeit einen glücklichen Punkt gegen den 1. FC Heidenheim gerettet.

Der Japaner (90.+3 Minute) nutzte den ersten Schuss aufs Heidenheim-Gehäuse zum Punktgewinn. So kam der Aufsteiger am Freitagabend mit dem 1:1 (0:1) zu einem glücklichen Remis. Denis Thomalla (23.) hatte die Gäste vor 19.352 Zuschauern in der MDCC-Arena zuvor in Führung gebracht. Die Ostalbstädter belegen Rang vier, die Elbestädter auf Platz 15.