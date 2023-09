2. Fußball-Bundesliga Elfminütiges Feuerwerk in der Hölle am Betzenberg: Kaiserslautern besiegt Nürnberg mit 3:1

Die 43.677 Zuschauer im Fritz-Walter-Stadion waren aus dem Häuschen: Sie sahen am Samstagabend ein rassiges Zweitliga-Topspiel, das der FCK in der „Hölle“ am Betzenberg verdient mit 3:1 (3:1) für sich entschied. In der temporeichen und hochklassigen Partie fielen alle Tore in der ersten Halbzeit.