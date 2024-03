2. Fußball-Bundesliga Kaiserslautern klettert aus dem Keller

Kaiserslautern · Wow, was für ein Abstiegskrimi in der 2. Fußball-Bundesliga auf dem Betzenberg! Gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück haben die Roten Teufel zwei Rückstände aufgeholt und in der Nachspielzeit mit 3:2 gewonnen.

10.03.2024 , 16:49 Uhr

Lauterns Torschütze Ba-Muaka Simakala (links) wird nach seinem Traumtor von Kapitän Jean Zimmer (Mitte) und Marlon Ritter gefeiert. Foto: dpa/Uwe Anspach