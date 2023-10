2. Liga Kaiserslautern übernimmt vorerst Tabellenspitze

Nach einem Abtasten beider Teams in den Anfangsminuten gingen die Gäste durch Nielsen zwar in Führung, doch Kaiserslautern wurde nach dem Rückstand immer stärker und erzielte kurz vor der Pause den verdienten Ausgleich: Schiedsrichter Michael Bacher gab nach einem Foul von Marcel Halstenberg an Jan Elvedi einen Strafstoß, den Tomiak verwandelte.