2. Liga : Kaiserslautern und Braunschweig trennen sich unentschieden

Kaiserslautern Im Duell der Aufsteiger und früheren deutscher Meister in der 2. Fußball-Bundesliga haben sich der 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig 1:1 (0:0) getrennt.

Bei Dauerregen und schwierigen Platzverhältnissen waren die Pfälzer vor 36.332 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion vor der Pause die überlegene Mannschaft. Auf der Gegenseite wurde ein Tor von Anthony Ujah wegen Foulspiels aberkannt (18. Minute). In der 52. Minute brachte Lion Lauberbach die Braunschweiger dann doch in Führung. Doch der FCK antwortete prompt: Boris Tomiak traf nach einer Ecke per Kopf zum 1:1 (55.).