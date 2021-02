2. Liga : Karlsruhe siegt nach 0:2-Rückstand in Sandhausen

Karlsruhe siegt nach 0:2-Rückstand in Sandhausen

Sandhausen Nach einem starken Comeback hat der Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga einen verdienten 3:2 (0:2)-Sieg beim SV Sandhausen gelandet.

Philipp Hofmann (46. Minute) und Kyoung-Rok Choi (54./76.) mit einem Doppelpack belohnten am Samstag die tolle Aufholjagd des Tabellenfünften nach der Pause. Kevin Behrens (30.) und Patrick Schmidt (40.) trafen in der ersten Halbzeit für die Hausherren, die als Tabellen-16. mit nur 18 Zählern weiter in Abstiegsgefahr schweben.