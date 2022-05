Niederlage in Relegation : Kein Aufstieg, keine neuen Millionen: HSV nimmt neuen Anlauf

Hamburg Es sollte der Beginn einer neuen Ära werden. Nun muss alles zurück auf Anfang. Der HSV muss ein fünftes Jahr in der 2. Liga spielen. Die sportlichen Veränderungen sind sichtbar. Andere Dinge nicht.

Versöhnung mit den Fans

Die Fans haben unmittelbar nach der bitteren Niederlage abgestimmt über die Zukunft des eingeschlagenen Kurses ohne Neustart mit neuem Führungspersonal. Die Nordkurve verabschiedete das Team mit Beifall, Sprechchören und Spruchbändern. „Wir hätten den Leuten gerne viel, viel mehr zurückgegeben“, sagte Schonlau und verkündete: „Ich glaube schon, dass wirklich was zusammenwächst hier bei uns in der Truppe, im gesamten Verein, mit den Fans, wo wir gut drauf aufbauen können.“ Daran kann der Aufsichtsrat mit Ex-Profi Marcell Jansen bei seiner bevorstehenden Analyse nicht vorbei.

Mit dem Saisonfinale von fünf Siegen, dem Aufholen von sieben Punkten und dem Einzug in die Relegation hat der Walter-Fußball in Hamburg immer mehr Fürsprecher gefunden. Unglücklich, dass ausgerechnet am letzten und entscheidenden Abend der Saison von dieser Art Fußball nichts zu sehen war. Und die Zeit ist so kurz wie noch nie bis zum Saisonstart in der 2. Liga (15. Juli). Wäre der Aufstieg geglückt, hätte das Team drei Wochen mehr Zeit gehabt.