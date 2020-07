Club vor ungewisser Zukunft : Keine Krönung im 13. Jahr für Heidenheims Coach Schmidt

Heidenheim Der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga wäre für den 1. FC Heidenheim eine Sensation gewesen. Nun bleibt dem kleinen Club von der schwäbischen Ostalb nur die Enttäuschung. Die beste Saison der Vereinsgeschichte dürfte nicht nur positive Folgen haben.

Es könnte also sein, dass ein schwerer Kater die Enttäuschung über das bittere Ende einer außergewöhnlichen Geschichte verstärkte. Heidenheim in der Fußball-Bundesliga? Für den „ewigen“ Schmidt wäre es in seinem 13. Jahr als FCH-Coach die vorläufige Krönung gewesen. Nach dem 2:2 im Relegations-Rückspiel gegen Werder Bremen bleibt dem 46-Jährigen nur die Ernüchterung. Dabei war er nicht mal am schlimmsten dran.