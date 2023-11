2. Liga Kiel auf Kurs: Nach 3:0 in Kaiserslautern Dritter

Die Tore der Kieler erzielten Benedikt Pichler (16. Minute), Fiete Arp (44.) sowie erneut Pichler (58.). Vor 38.367 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion waren die Gäste über die gesamte Spielzeit die klar bessere Mannschaft. Kaiserslautern präsentierte sich vor allem in der ersten Halbzeit in der Defensive phasenweise völlig verunsichert und war mit dem Zwei-Tore-Rückstand zum Halbzeitpfiff noch gut bedient. Kiel könnte in der kommenden Woche der Nutznießer sein, wenn die Topteams St. Pauli und HSV im Hamburger Stadtderby gegeneinander spielen.