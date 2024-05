2. Liga Kiel feiert Aufstieg: „Niemand hatte uns auf dem Schirm“

2018 und 2021 hatten die Kieler in der Aufstiegsrelegation noch gegen den VfL Wolfsburg und den 1. FC Köln verloren. In der nächsten Saison sind die „Störche“ nun der erste Bundesliga-Club in der Geschichte Schleswig-Holsteins. „Der Verein hat es verdient. Er war zweimal nah dran. Hier wurde immer kontinuierlich gearbeitet - schon vor meiner Zeit“, sagte Rapp, der seit Oktober 2021 Trainer in Kiel ist.