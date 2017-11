später lesen 2. Liga Kiel gegen Ingolstadt endet torlos - Nürnberg auf Rang drei FOTO: Daniel Reinhardt FOTO: Daniel Reinhardt Teilen

Ein torloses Remis im Spitzenspiel reicht Holstein Kiel, um die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zu festigen. Im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt blieb der Liga-Neuling beim 0:0 auch in der achten Zweitliga-Partie in Serie ungeschlagen. dpa