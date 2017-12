Kiels Trainer Anfang kostet mindestens zehn Millionen Euro

Präsident Steffen Schneekloth vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel hat die Hürde für einen möglichen Wechsel von Trainer Markus Anfang sehr hoch gelegt. dpa

„Und wenn ein Verantwortlicher irgendeines anderen Vereins meint, unseren Trainer Markus Anfang aus seinem bestehenden Vertragsverhältnis vorzeitig auslösen zu wollen, dann wird das nicht für kleines Geld möglich sein. Bei der derzeitigen Marktlage werden wir unseren Trainer unter zehn Millionen Euro nicht abgeben“, sagte Schneekloth dem Portal „Sportbuzzer“.

Anfang ist in Medien als Kandidat auf die Nachfolge des beurlaubten Trainers Peter Stöger beim 1. FC Köln ins Gespräch gebracht worden. Sowohl die Führung des Bundesligisten als auch der Kieler Trainer wollten sich dazu nicht äußern.

Anfang ist im vergangenen Jahr mit Holstein Kiel in die 2. Bundesliga aufgestiegen und hat die Mannschaft dort an die Tabellenspitze geführt. Der gebürtige Kölner hat in Kiel einen Vertrag bis Sommer 2019. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in der jetzigen Situation den von ihm begonnenen Weg mit dieser Mannschaft während der laufenden Saison nicht fortsetzen wird“, sagte Schneekloth.

Bericht "Sportbuzzer"