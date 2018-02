Kiesewetter und Majic aussortiert

Jerome Kiesewetter und Karlo Majic gehören ab sofort nicht mehr zum Kader der Zweitliga-Mannschaft und werden mit der U23 trainieren.

Trainer Friedhelm Funkel hat sich zu diesem Schritt entschlossen, "um fortan mit einer optimalen Kadergröße trainieren zu können", wie es in einer schmalen Pressemitteilung des Vereins heißt. Für Nachwuchsspieler Karlo Majic ist die Tür bei Fortuna damit sicherlich nicht zu. Der 19-Jährige besitzt bei den Rot-Weißen einen Vertrag bis zum Sommer 2020. Erst zu Beginn der Spielzeit war er mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet worden.

Der Kroate war 2016 aus der Jugend von Dinamo Zagreb an den Rhein gewechselt und in erster Linie in der U19 der Fortuna im Einsatz. In der U19-Bundesliga West erzielte der Angreifer in 25 Spielen 16 Tore. Dazu kam er auch in zwei Partien der U23 in der Regionalliga West zum Einsatz. Bei den Abstiegsendspielen beim 1. FC Nürnberg (3:2) und gegen den FC Erzgebirge Aue (1:0) stand er in der vergangenen Saison erstmals im Profikader.

Eine herbe Enttäuschung ist die Versetzung für Jérôme Kiesewetter, der in der laufenden Saison kaum zum Einsatz kam. Am ersten und zweiten Spieltag in den Partien gegen Braunschweig und in Aue stand er jeweils in der Startelf. Seitdem hockte der Rechtsaußen meist auf der Tribüne und stand nur noch 13 Minuten auf dem Platz. In 18 der folgenden 19 Partien gehörte er nicht mehr zum Kader. Der Deutsch-Amerikaner war 2016 aus der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart zur Fortuna gekommen und hatte einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018 unterschrieben.

Kiesewetter absolvierte für den VfB zwei Bundesligaspiele und 55 Partien in der 3. Liga. Dabei erzielte er fünf Tore und bereitete 13 vor. 2016 feierte er unter Jürgen Klinsmann sein Debüt für die amerikanische Nationalmannschaft.

