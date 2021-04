2. Liga : Klarer Sieg im Niedersachsen-Duell für Braunschweig

Osnabrück Mit einem fulminanten Auswärtssieg hat Eintracht Braunschweig ein Achtungszeichen im Abstiegskampf-Duell beim VfL Osnabrück gesetzt.

Die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer besiegte die Lila-Weißen am Sonntag mit 4:0 (1:0) und überholte den niedersächsischen Rivalen in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga. Der starke Suleiman Abdullahi schoss Braunschweig in der 11. Minute in Führung. Martin Kobylanski, der den ersten Treffer sehenswert vorbereitet hatte, traf kurz nach der Pause per Foulelfmeter zum 2:0 (51.), ehe erneut Abdullahi erfolgreich war (55.). Beim vierten Braunschweiger Tor durch Kobylanski patzte VfL-Torwart Philipp Kühn (66.).