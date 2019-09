Stuttgarter Vorstandssuche : Klinsmann nach VfB-Absage: „Tür bleibt immer offen“

Geislingen/Steige Der ehemalige Fußball-Weltmeister Jürgen Klinsmann schließt trotz seiner jüngsten Absage an den VfB Stuttgart nicht aus, irgendwann einen Posten bei dem Zweitligisten zu übernehmen.

„Die Tür bleibt immer offen. Ich bin VfB-Fan“, sagte der 55-Jährige am Sonntag am Rande eines Benefizspiels in Geislingen. „Wer weiß, wie die Konstellation später mal ist, aber im Moment passt es nicht.“