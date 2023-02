2. Liga : Klos sticht als Joker: Bielefeld siegt in Regensburg

Regensburg Maskenmann Fabian Klos hat Arminia Bielefeld mit einem Joker-Doppelpack im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen ganz wichtigen Sieg beim Mitkonkurrenten SSV Jahn Regensburg beschert.

Der Angreifer sorgte nach seiner Einwechslung mit seinen Treffern in der 85. Minute und in der Nachspielzeit für den 3:1 (1:1)-Erfolg des Bundesliga-Absteigers vor 8547 Zuschauern im Regensburger Jahnstadion. Mit 20 Punkten zogen die Ostwestfalen in der Tabelle am Jahn (19) vorbei.