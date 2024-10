2. Fußball-Bundesliga Klose gelingt mit Nürnberg wichtiger Comeback-Sieg

Miroslav Klose hat mit dem 1. FC Nürnberg einen ganz wichtigen Comeback-Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Nach dem hart erarbeiteten 3:2 (1:2) gegen Aufsteiger Preußen Münster geht der Trainer etwas gestärkt in die Länderspielpause. Beim entscheidenden Kopfballtor von Abwehrspieler Ondrej Karafiat in der 79. Minute profitierten Klose und der „Club“ vom Videobeweis. Der Tscheche stand bei seinem Debüt-Tor für den FCN nicht im Abseits, wie der Schiedsrichter zunächst entschieden hatte.