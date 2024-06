2. Liga Klose legt mit Fan-Applaus und Neuzugang in Nürnberg los

Als weiterer Profi soll der 18 Jahre alte Stürmer Stefanos Tzimas vom griechischen Meister PAOK Saloniki ebenfalls auf Leihbasis zum FCN stoßen. Vorne müsse man noch nachlegen, hatte Klose zur Kaderplanung gesagt. Anfang August steht für die Franken und Neu-Coach Klose in der 2. Liga der Auftakt in die neue Saison an.