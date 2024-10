2. Bundesliga Köln siegt 2:0 gegen dezimierte Ulmer

FC-Trainer Gerhard Struber musste in der Pause reagieren und brachte für den indisponierten und überforderten Comebacker Max Finkgräfe in der Abwehr Dominique Heintz. Mit Waldschmidts schnellem Tor war die Partie entschieden. In der Folge kontrollierte Köln die Partie nach Belieben, nahm zum Ende hin aber das Tempo heraus. Ulm kam zu keinem Torschuss.