2. Fußball-Bundesliga Kölns Kessler zur 2. Liga: Dürfen nicht nachlassen

Köln und Hamburg bestreiten am Freitag (20.30 Uhr/Sky und Sat1) das Auftaktspiel in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Der neue Trainer des FC, Gerhard Struber, freut sich auf das Spiel vor ausverkauftem Haus: „Was will man mehr?“. Beide Mannschaften gelten als mögliche Favoriten auf den Aufstieg. Während Köln als Absteiger aus der Bundesliga kommt, hatten die Hanseaten zuletzt den Aufstieg zum sechsten Mal in Serie verpasst.