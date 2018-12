Die 0:1-Niederlage gegen Mainz 05 war ebenso unverdient wie unnötig. An der Chancenverwertung müssen Trainer Friedhelm Funkel und sein Team arbeiten. Ein Kommentar. Von Bernd Jolitz

Das 0:1 gegen Mainz ist für Fortuna ein bitterer Rückschlag - allerdings einer, der die Mannschaft nicht umwerfen darf. Sie hat ein richtig gutes Spiel gemacht und durch dumme Fehler verloren. Das ist ärgerlich, aber es ist immer noch besser, als chancenlos zu sein, wie es vor einigen Wochen während der Serie von sechs Niederlagen noch den Anschein hatte. Gegen einen seit einem Jahrzehnt etablierten Bundesligisten wie Mainz traten die Düsseldorfer fast über die komplette Spielzeit hinweg den Nachweis an, mithalten und sogar spielerisch dominieren zu können. Darauf müssen Friedhelm Funkel und sein Trainerteam in den nächsten Wochen aufbauen.

Fraglos ist aber auch, dass Fortuna nicht so verschwenderisch mit ihren Torchancen umgehen darf, wenn sie eine Chance im Kampf um den Klassenerhalt haben will. So einfach wie der FC Bayern, der Dodi Lukebakio trotz eigener Führung zweimal von der Mittellinie aus allein aufs Tor zulaufen ließ, werden es ihr vor allem die direkten Konkurrenten nicht mehr machen. Die Tormöglichkeiten waren in Hülle und Fülle vorhanden, deren Verwertung jedoch mangelhaft. Hier muss schnell ein Lerneffekt eintreten – aber dieser charakterstarken Mannschaft ist das trotz der bisher enttäuschenden Punktausbeute durchaus zuzutrauen.