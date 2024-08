Dopingsperre Kroatiens Fußballverband hält Vuskovic für unschuldig

Vuskovic war 2023 vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes der Einnahme des Blutdopingmittels Epo für schuldig befunden und rückwirkend vom 15. November 2022 an mit einer zweijährigen Sperre belegt worden. Dagegen hatte der Kroate Einspruch eingelegt. Daraufhin hat der Internationale Sportgerichtshof Cas in Lausanne am Dienstag die Sperre gegen den 22-Jährigen nicht nur bestätigt, sondern das Strafmaß auf vier Jahre verlängert. Der Sportgerichtshofs gab damit der Berufung der Nationalen Anti-Doping-Agentur Nada und der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada statt.