Karlsruher SC : KSC-Sportchef Kreuzer erwartet Gehaltseinbußen im Fußball

Karlsruhe Nach Meinung von KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer müssen sich Fußballprofis nach der Corona-Krise auf finanzielle Einbußen einstellen.

„Die Gehälter werden überall sinken“, sagte der Sportgeschäftsführer des abstiegsbedrohten Zweitligisten Karlsruher SC der Deutschen Presse-Agentur. Diese Entwicklung werde sich in allen Ligen bemerkbar machen. „Bei uns in der zweiten Liga vielleicht nicht so exorbitant wie im ersten Preisregal oben. Wenn ein Spieler heute acht Millionen verdient, dann wird er künftig weniger verdienen. Aber richtig weniger.“