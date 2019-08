2. Liga : KSC verpasst Sprung zurück an Tabellenspitze

Karlsruhes Torwart Benjamin Uphoff ärgert sich nach der Niederlage gegen Holstein Kiel. Foto: Frank Molter.

Kiel Der Karlsruher SC hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Nach Siegen an den ersten beiden Spieltagen musste sich der Aufsteiger mit 1:2 (1:1) bei Holstein Kiel erstmals in der noch jungen Saison geschlagen geben.

Vor 11.000 Zuschauern im Holstein-Stadion erzielte Jae-Sung Lee (45., 64. Minute) die Tore zum ersten Saisonsieg der Kieler, die sich dank des Dreiers vorerst vom Tabellenende entfernten. Kiels Jonas Meffert sah wegen groben Foulspiels die Rote Karte (87.). Die Führung durch Lukas Grozurek (17.) reichte am Ende nicht zum Punktgewinn der Gäste.