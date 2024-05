2. Liga Littbarski äußert deutliche Köln-Kritik: „Mir reicht's“

Littbarski blickt - auch vor dem Hintergrund der Kölner Transfersperre - pessimistisch in die Zweitliga-Zukunft der Rheinländer. „Die Leistungsträger verlassen natürlich das sinkende Schiff und der Verein kann in den nächsten zwei Transferperioden keine Spieler verpflichten. Wie will man da in der zweiten Liga bestehen, geschweige denn aufsteigen?“, sagte er. „Das sind Fehler in Millionenhöhe. In der freien Wirtschaft zieht man die Verantwortlichen zur Rechenschaft.“ Die Transfersperre trifft den FC tatsächlich hart, gilt in der übernächsten Transferperiode allerdings nicht mehr.