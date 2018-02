Marcel Sobottka ist zurück im Fortuna-Training

Erleichterung bei Fortuna Düsseldorf: Am Dienstagnachmittag konnte Mittelfeldspieler Marcel Sobottka erstmals seit einer Woche wieder am Training des Fußball-Zweitligisten teilnehmen. Falk Janning

Bei der 3:4-Niederlage bei Jahn Regensburg war der defensive Mittelfeldspieler schmerzlichst vermisst worden. Eine starke Erkältung hatte Sobottka außer Gefecht gesetzt. Für das Heimspiel am Sonntag gegen den FC St. Pauli dürfte er wieder in die Anfangsformation zurückkehren. Trainer Friedhelm Funkel erhofft sich von dem 23-Jährigen, dass er der Defensive wieder mehr Stabilität verleiht. Bei der Trainingseinheit auf dem beheizten Kunstrasenplatz im Arena-Sportpark zeigte sich Sobottka schon wieder gewohnt zweikampfstark.

Es war, wie von Funkel angekündigt, ein intensives Training. Am Morgen hatten die Fortunen die Trainingseinheit angesichts der eisigen Temperaturen und der Verletzungsgefahr kurzfristig in den Kraftraum verlegt.

Neben Sobottka ist auch Genki Haraguchi wieder dabei und ein ernsthafter Kandidat für das anstehende Heimspiel. Gegen Sandhausen hatte der Japaner einer Gehirnerschütterung erlitten und dann drei Spiel gefehlt, in denen seine Kameraden nur einen Punkt holten. Nun will die Hertha-Leihgabe dabei helfen, dass die Negativserie gegen St. Pauli endet. Funkel meinte: "Ich glaube, dass er seine Gehirnerschütterung überwunden hat. Ich werde das in dieser Woche aber noch genau im Training beobachten."

Fortschritte macht auch Torwart Michael Rensing, der am Dienstag erstmals seit seinen Rippenbrüchen wieder gemeinsam mit seinen Keeper-Kollegen Thorsten Stuckmann und Raphael Wolf trainierte und nicht mehr individuell trainieren muss. Für die Reservebank für das St.-Pauli-Spiel ist "Rense" aber noch kein Thema.