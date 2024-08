2. Fußball-Bundesliga Maza rettet Herthas Start: 2:0 gegen Regensburg

Hertha BSC hat ohne Torjäger Haris Tabakovic und mit viel Mühe den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Die Berliner besiegten Aufsteiger SSV Jahn Regensburg im heimischen Olympiastadion dank eines späten Eigentores von Jahn-Torwart Felix Gebhardt (90. Minute) mit 2:0 (0:0). Jungstar Ibrahim Maza hatte die Führung erzwungen, die Stürmer Florian Niederlechner in der Nachspielzeit ausbaute (90.+6). Dabei nutzte dem Team auch eine Phase der Überzahl. Für ein Foul an Niederlechner sah der eingewechselte Regensburger Mansour Ouro-Tagba die Rote Karte (76.).