2. Liga : Medien: Hansa Rostock stellt Trainer Härtel frei

Rostock Der FC Hansa Rostock hat sich Medien zufolge von Trainer Jens Härtel getrennt. Zwei Spieltage vor dem Ende der Hinrunde der 2. Fußball-Bundesliga soll der Club den 53-Jährigen von dessen Aufgaben entbunden haben.

Als erster hatte Zweitliga-Experte Torsten Mattuschka im TV-Sender Sky gesagt, dass „laut seiner Info“ schon beim nächsten Spiel, „ein neuer Mann an der Seitenlinie“ steht.

Der FC Hansa empfängt bereits am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) den Tabellenvorletzten 1. FC Nürnberg. Im letzten Spiel vor der langen WM- und Winterpause müssen die Rostocker am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) beim Aufsteiger Eintracht Braunschweig antreten.

Hansa ist nach dem 15. Spieltag Tabellen-12., hat aber nur zwei Punkte Abstand zum Abstiegsplatz 17. Besonders die schlechte Bilanz im heimischen Ostseestadion ist verantwortlich dafür, dass die Mecklenburger in Abstiegsnöte geraten sind. Am Freitag hatten sie das Abstiegsduell gegen den SV Sandhausen mit 0:1 verloren und die fünfte Heim-Niederlage in der Saison kassiert.