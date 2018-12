Fortuna wird am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg mit einem besonderen Trikot auflaufen. Der Bundesligist wirbt auf der Brust für die wohltätige Aktion „Düsseldorf setzt ein Zeichen“.

Fortuna-Kapitän Oliver Fink und seine Teamkameraden werden demnächst Weihnachtsgeschenke verteilen. „Wir haben in der Mannschaft schon ein bisschen zur Seite gelegt“, verrät Fink. „Bei der Verteilung ist die Bürgerstiftung mit dabei.“

Kein Wunder, starten die Fortunen doch gemeinsam mit der Aktion „Düsseldorf setzt ein Zeichen“ der Bürgerstiftung eine große Aktion. Beim Erstligaspiel gegen den SC Freiburg (kommenden Samstag, 15. Dezember, 15.30 Uhr, Merkur Spiel-Arena) tragen die Fortunen nicht das übliche Trikot mit dem Henkel-Logo auf der Brust, sondern das Jersey ziert das Logo der Bürgerstiftungsaktion.

„In Zeiten, in denen Hass schon fast als Meinung durchgeht, sind für uns Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit selbstverständliche Werte, die unser Handeln bestimmen“, erläutert Fortuna-Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer. „Wir bedanken uns daher bei der Bürgerstiftung Düsseldorf für diese rundum gelungene Aktion und bei unserem Haupt- und Trikotsponsor Henkel, dank dem wir der Initiative bundesweite Aufmerksamkeit verleihen können.“ Henkel verzichtet auf die bundesweite mediale Präsenz im sechsstelligen Werbewert.

Mit „Düsseldorf setzt ein Zeichen“ kämpfen engagierte Düsseldorfer für Mitmenschlichkeit und gegen Ausgrenzung. „Armut grenzt aus. Deshalb reichen wir bedürftigen Menschen die Hand egal welcher Religion sie zugehörig sind, egal wo sie herkommen“, erklärt die Bürgerstiftungsvorsitzende Sabine Tüllmann. „Ich bin Fortuna-Fan. Seitdem ich weiß, das die Fortunen an unserer Seit stehen, schwebe ich auf Wolke sieben.“. Neben dem besonderen Trikot gibt es zum Heimspiel gegen den SC Freiburg eine Becherpfand-Sammelaktion zugunsten von „Düsseldorf setzt ein Zeichen“. Außerdem bietet Fortuna der Aktion Präsenz auf den Vereinskanälen, beispielsweise durch Videobotschaften mehrerer Spieler, einen offenen Brief der Mannschaft in der Stadionzeitung „Fortuna Aktuell“ sowie ein gemeinsames Gruppenfoto mit einem „Düsseldorf setzt ein Zeichen“-Banner. Nach dem Spiel wird die Fritz-Henkel-Stiftung eines der im Spiel getragenen Trikots zu Gunsten der Bürgerstiftung versteigern.

(tino)