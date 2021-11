2. Liga : Nach Anfang-Rücktritt: Werder erkämpft 1:1 gegen Schalke

Bremen Ausgleich in letzter Minute: Ungeachtet der Trainer-Unruhe hat sich Werder Bremen einen Punkt gegen Schalke erkämpft. Die Gäste haben trotzdem Grund zum Feiern: Rekord-Torschützen Simon Terodde.

Niclas Füllkrug verwandelte in der Nachspielzeit nach Videobeweis einen höchst umstrittenen Strafstoß zum 1:1. Zuvor hatte Simon Terodde die Gäste vor 42.100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion in der 82. Minute in Führung gebracht. Terodde ist damit nun mit 154 Toren alleiniger Rekordtorschütze der Zweiten Liga.